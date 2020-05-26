Привет я занимаюсь дизайном около 5-ти лет, думаю вам понравится моя скорость работы и качество. Для связи со мной телега @lavilast. Работаю в photosh

Привет я занимаюсь дизайном около 5-ти лет, думаю вам понравится моя скорость работы и качество. Для связи со мной телега @lavilast. Работаю в photoshop, Adobe Illustrator ,Adobe Premiere gimp, inscape, spark. Работаю 24/7/365 Скидка для постоянных клиентов)