Альбина Литова albinalitovaalbinalitova
24 годаРоссия/Иваново
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Привет я занимаюсь дизайном около 5-ти лет, думаю вам понравится моя скорость работы и качество. Для связи со мной телега @lavilast. Работаю в photosh
Привет я занимаюсь дизайном около 5-ти лет, думаю вам понравится моя скорость работы и качество. Для связи со мной телега @lavilast. Работаю в photoshop, Adobe Illustrator ,Adobe Premiere gimp, inscape, spark. Работаю 24/7/365 Скидка для постоянных клиентов)
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