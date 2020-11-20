Здравствуйте Анастасия. Нам нужен дизайн логотипа, а так же позже дизайн сайта и весь фирменный стиль. Но начать с логотипа хотим. Мы создаем новый проект, называется Ра-Свет новой жизни. ...
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Здравствуйте Анастасия. Нам нужен дизайн логотипа, а так же позже дизайн сайта и весь фирменный стиль. Но начать с логотипа хотим. Мы создаем новый проект, называется Ра-Свет новой жизни. ...
Воздушный логотип в школу духовного развития
Здравствуйте Ольга. Хотела бы обратиться к вам с заказом. Разработать логотип (и далее макеты если все устроит), для меня. Логотип должен быть загадочным, цепляющим внимание. Из ассоциаций: знак бесконечности, медитация, дерево жизни. ...
У нас интернет магазин женской одежды и аксессуаров. Нужен логотип. Магазин имеет название и стилистику Египта.