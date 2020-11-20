Здравствуйте Ольга. Хотела бы обратиться к вам с заказом. Разработать логотип (и далее макеты если все устроит), для меня. Логотип должен быть загадочным, цепляющим внимание. Из ассоциаций: знак бесконечности, медитация, дерево жизни. ...