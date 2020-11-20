albisha83

Альбина albisha83

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип

    Здравствуйте Анастасия. Нам нужен дизайн логотипа, а так же позже дизайн сайта и весь фирменный стиль. Но начать с логотипа хотим. Мы создаем новый проект, называется Ра-Свет новой жизни. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для школы духовного развития

    Здравствуйте Ольга. Хотела бы обратиться к вам с заказом.  Разработать логотип (и далее макеты если все устроит), для меня. Логотип должен быть загадочным, цепляющим внимание. Из ассоциаций: знак бесконечности, медитация, дерево жизни. ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Логотип
Благодарю за предложенный проект. Задание понятно, вся необходимая информация предоставлена, оплата без задержек. Приятно было сотрудничать! С удовольствием поработаю с новыми проектами.
Анастасия полностью выполнила заказ, услышала все пожелания, внесла все корректировки. Очень довольны сотрудничеством. Будем продолжать и дальше совместную работу.
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Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
$12
7 баллов
4 года назад
Логотип
Предложенные варианты не подошли заказчику. Сделка не состоялась, оплаты не было.
Сотрудничество не состоялось т.к. не подошел стиль дизайна
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