Обо мне:
Здравствуйте!
Работаю исключительно с проектами на WordPress более 7ми лет. Имею большой опыт в создании сайтов любой сложности - от лендингов до социальных сетей и интернет-магазинов.
Всегда гарантирую соблюдение сроков, качественный код, техническую оптимизацию проекта, нахождение на связи и последующую техническую поддержку.
Так же имею большой опыт в написании плагинов, работе с различными сервисами по API. Веду несколько крупных проектов на WordPress в виде постоянной технической поддержки.
Так же есть опыт работы в SEO студии (1.5 года): занимался технической оптимизацией проектов под продвижение в высококонкурентных нишах.
Что я делаю:
- Верстка и посадка на WordPress любой сложности: визитки, каталоги, магазины, порталы
- Добавление любого функционала на работающие сайты: оплата, кабинет
- Небольшие технические доработки существующих проектов на WordPress
- Написание плагинов
- Работы с внешними сервисами через API
- верстка страницы от 100$
- верстка и натяжка на wordpress от 300$
- создание сайта под ключ от 700$
- интернет-магазин от 600$
- решение различных задач от 50$
- работаю по 30-50% предоплате (при больших проектах - возможно обсуждение)
- способы оплаты: Приват, Моно, WebMoney, Payoneer, денежные переводы, ЮМани (Яндекс.Деньги)
Всегда рад новым интересным проектам и заказчикам, с которыми приятно сотрудничать!