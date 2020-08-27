Профессиональные сайты на WordPress любой сложности

Обо мне:

Здравствуйте!

Работаю исключительно с проектами на WordPress более 7ми лет. Имею большой опыт в создании сайтов любой сложности - от лендингов до социальных сетей и интернет-магазинов.

Всегда гарантирую соблюдение сроков, качественный код, техническую оптимизацию проекта, нахождение на связи и последующую техническую поддержку.

Так же имею большой опыт в написании плагинов, работе с различными сервисами по API. Веду несколько крупных проектов на WordPress в виде постоянной технической поддержки.

Так же есть опыт работы в SEO студии (1.5 года): занимался технической оптимизацией проектов под продвижение в высококонкурентных нишах.

Что я делаю:

Верстка и посадка на WordPress любой сложности: визитки, каталоги, магазины, порталы

Добавление любого функционала на работающие сайты: оплата, кабинет

Небольшие технические доработки существующих проектов на WordPress

Написание плагинов

Работы с внешними сервисами через API

верстка страницы от 100$

верстка и натяжка на wordpress от 300$

создание сайта под ключ от 700$

интернет-магазин от 600$

решение различных задач от 50$

работаю по 30-50% предоплате (при больших проектах - возможно обсуждение)

способы оплаты: ﻿Приват, Моно, WebMoney, Payoneer, денежные переводы, ЮМани (Яндекс.Деньги)

Обращайтесь!

Всегда рад новым интересным проектам и заказчикам, с которыми приятно сотрудничать!