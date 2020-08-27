alchework

Алексей alchework

 
33 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональные сайты на WordPress любой сложности

Обо мне:

Здравствуйте!

Работаю исключительно с проектами на WordPress более 7ми лет. Имею большой опыт в создании сайтов любой сложности - от лендингов до социальных сетей и интернет-магазинов. 

Всегда гарантирую соблюдение сроков, качественный код, техническую оптимизацию проекта, нахождение на связи и последующую техническую поддержку.

Так же имею большой опыт в написании плагинов, работе с различными сервисами по API. Веду несколько крупных проектов на  WordPress  в виде постоянной технической поддержки.

Так же есть опыт работы в SEO студии (1.5 года): занимался технической оптимизацией проектов под продвижение в  высококонкурентных нишах.

Что я делаю:

  • Верстка и посадка на WordPress любой сложности: визитки, каталоги, магазины, порталы
  • Добавление любого функционала на работающие сайты: оплата, кабинет
  • Небольшие технические доработки существующих проектов на WordPress
  • Написание плагинов
  • Работы с внешними сервисами через API
Цены:

    • верстка страницы от 100$
    • верстка и натяжка на wordpress от 300$
    • создание сайта под ключ от 700$
    • интернет-магазин от 600$
    • решение различных задач от 50$
    Порядок оплаты:

    • работаю по 30-50% предоплате (при больших проектах - возможно обсуждение)
    • способы оплаты: ﻿Приват, Моно, WebMoney, Payoneer, денежные переводы, ЮМани (Яндекс.Деньги)
    Обращайтесь!

    Всегда рад новым интересным проектам и заказчикам, с которыми приятно сотрудничать!

    WordPressСайт на WordPress
    недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $40
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    нет безопасных платежей
    Отзывы заказчиков
    Cold_Fusion
    Игорь 
    44 годаРоссия
    3 года в сервисе
    Был
    2 года назад
    $40
    10 баллов
    3 года назад
    Добавить анимацию на фото
    Все быстро и качественно как договаривались. Важный момент, оплата была по факту работы, а не до.
    Спасибо за интересный проект! Все прошло отлично. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    claudkrax
    Краксов 
    29 летРоссия
    3 года в сервисе
    Был
    3 года назад
    1 отзыв
    $120
    10 баллов
    3 года назад
    Доработать новостной портал на Wordpress
    Все четко и в сроки. Понятный код, всегда на связи, дорабатывает недочёты без проблем. Обязательно будем работать еще!
    Четко поставленная задача, своевременная оплата. Было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
    Ответный отзыв
    kopysoleg
    33 годаУкраина
    8 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $110
    9 баллов
    3 года назад
    Сделать WordPress тему с готовой верстки
    Большое спасибо за проделанную работу! Были учтены все пожелания с первоначального тз. Отдельное спасибо за удобную админку и зеленый google pagespeed!
    Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    copyweb
    Петр 
    34 годаУкраина
    11 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $50
    10 баллов
    3 года назад
    Исправить ошибки на сайте ВП и оптимизировать под Google PageSpeed
    Все в точно в срок и даже раньше! Очень приятное и эффективное сотрудничество:) Не было никаких проблем ни с дополнительными пожеланиями, ни с инструкциями, как со всем работать обычному пользователю! Рекомендую!
    Интересное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
    Ответный отзыв