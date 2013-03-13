SEO-специалист с 10 летним опытом

SEO-специалист, интернет-маркетолог, WEB-аналитик. Опыт продвижения сайтов - 10 лет. Есть успешные проекты по продвижению в ВК тематиках: Форекс, гемблинг.

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Что я умею?

1) Продвигать сайты в Google и Яндекс (Россия, Украина) "классически", по позициям. Основная мотивация - топ 1.

2) Продвигать сайты по целевому трафику - очень актуально в эпоху расцвета персональной выдачи.

3) Выводить новостные/сезонные/праздничные запросы в топ в сжатые сроки - вплоть по нескольких часов. Warning - требуется большой бюджет!

4) Работать с конверсией, выявлять "узкие места" в юзабилити сайта. Как результат - рост количества продаж.

5) Создавать тренды.

6) Занимать сразу две страницы в топ 10 одним сайтом.

6) Организовывать или проводить лично любые работы по внутренней оптимизации сайтов - вплоть до написания текстов (это недешево).

7) Вытеснять сайты с нежелательной/негативной информацией из топ 20 (SERM, управление репутацией).

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Цены на услуги

1) Продвижение по позициям - от 500 у.е. в месяц.

2) Продвижение по трафику - договорн.

3) Краткий аудит сайта, составление стратегии продвижения - от 100 у.е.

4) Консультации по вопросам продвижения и интернет-маркетинга - от 50 у.е в час.

5) Написание текстов - от 12 у.е. за 1000 знаков.

6) Подробный аудит сайта, юзабилити анализ - от 500 у.е.

7) Работы по внутренней оптимизации - от 50 у.е.

8) На все остальное цена договорная.

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Детали:

- Любые работы по продвижению выполняются по 100% предоплате. Работы другой направленности могут делаться по 50% предоплате. Я дорожу своим временем и не работаю бесплатно.

- Сроки продвижения - от трех месяцев для любых запросов и поисковых машин. Это не означает, что пройдет именно сколько времени - запрос может выйти в топ и за 3 дня, но гарантий на это нет.

- Можно выбрать один из двух вариантов - продвижение с участием Sape или исключительно вечными ссылками (второй метод дороже и медленнее, зато надежнее).

- Не работаю на аккаунтах бирж заказчиков.