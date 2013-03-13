SEO-специалист, интернет-маркетолог, WEB-аналитик. Опыт продвижения сайтов - 10 лет. Есть успешные проекты по продвижению в ВК тематиках: Форекс, гемблинг.
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Что я умею?
1) Продвигать сайты в Google и Яндекс (Россия, Украина) "классически", по позициям. Основная мотивация - топ 1.
2) Продвигать сайты по целевому трафику - очень актуально в эпоху расцвета персональной выдачи.
3) Выводить новостные/сезонные/праздничные запросы в топ в сжатые сроки - вплоть по нескольких часов. Warning - требуется большой бюджет!
4) Работать с конверсией, выявлять "узкие места" в юзабилити сайта. Как результат - рост количества продаж.
5) Создавать тренды.
6) Занимать сразу две страницы в топ 10 одним сайтом.
6) Организовывать или проводить лично любые работы по внутренней оптимизации сайтов - вплоть до написания текстов (это недешево).
7) Вытеснять сайты с нежелательной/негативной информацией из топ 20 (SERM, управление репутацией).
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Цены на услуги
1) Продвижение по позициям - от 500 у.е. в месяц.
2) Продвижение по трафику - договорн.
3) Краткий аудит сайта, составление стратегии продвижения - от 100 у.е.
4) Консультации по вопросам продвижения и интернет-маркетинга - от 50 у.е в час.
5) Написание текстов - от 12 у.е. за 1000 знаков.
6) Подробный аудит сайта, юзабилити анализ - от 500 у.е.
7) Работы по внутренней оптимизации - от 50 у.е.
8) На все остальное цена договорная.
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Детали:
- Любые работы по продвижению выполняются по 100% предоплате. Работы другой направленности могут делаться по 50% предоплате. Я дорожу своим временем и не работаю бесплатно.
- Сроки продвижения - от трех месяцев для любых запросов и поисковых машин. Это не означает, что пройдет именно сколько времени - запрос может выйти в топ и за 3 дня, но гарантий на это нет.
- Можно выбрать один из двух вариантов - продвижение с участием Sape или исключительно вечными ссылками (второй метод дороже и медленнее, зато надежнее).
- Не работаю на аккаунтах бирж заказчиков.
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