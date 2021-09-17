Веб разработчик
Опыт работы 4 года.
В 21 веке сайты есть уже даже у котов. Не отстаем!
Более 50 сайтов на InstantCms. Очень дружелюбная платформа для создания сайтов, гибкий красивый код.
Копирую лендинги и небольшие сайты в html. Больше 1000 landing page
Профессиональная верстка сайтов любой сложности. В работе использую только последние технологии.
Сократим время на переписку? Если у вас несколько вопросов, задайте и сразу одним сообщением, покажите пример. Что бы после прочтения было сразу понятно, что именно нужно сделать.