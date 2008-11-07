aleksander_2005

Андрей Дмитриев aleksander_2005

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Курсовая, тема Економическая кибернетика
Интересное задание и постоянная связь сделали сотрудничество приятным и плодотворным +100
Жаль , что в системе оценок только десять баллов а не 100 и не 200. При таких входных данных, как неточно поставленная задача, частое изменение условий а также тяжесть объяснения научного руководителя Лена сделала огромную работу в установленные сроки! Каждому рекомендую работу с фрилансером , все будет сделано в срок на все 1000% и профессионально. Крайне надеюсь на дальнейшие сотрудничество в дипломной работе
Ответный отзыв
mat85
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Модернизация скрипта
Отличный заказчик. Составил грамотное ТЗ и четко направлял при решении задачи. Только бы с ним и работал
Отличный профессионал , разобрался с кодом практически мгновенно, сделал все как требовалось очень быстро и качественно. Безусловно профессиональный подход к реализации задач. Рекомендую всем обращаться
Ответный отзыв
ArthurP
Артур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Модернизировать скрипт
Хороший заказчик. Очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!
Все сделал профессионально , раньше чем в сроки )) , Рекомендую всем обращаться , профессиональный подход к решению задачи.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
$40
10 баллов
15 лет назад
Создать парсер с записью данных в MySQL
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Продолжаем сотрудничество
Все сделано на 200 % , профессионально и быстро , в установленые сроки. Рекомендую всем пользователям с ним работать , профессионал.
Ответный отзыв