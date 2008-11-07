aleksander_2005

Добрый день. Есть страница, PHP+CSS с стандартным дизайном. Задача переделать данную страницу под новый дизайн. С того что видел там CSS. Предпочтения для тех у кого кошелёк U ( То есть Украина ) Страницу и.т.п покажу через TeamViewer. ...
- $10HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Интересует консультации по Jira Заявки подавайте лишь те которые систему знают не мение 2лет с глубоким уровнем администрирования.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача следующая Перевести расчеты сделанные в курсовой в Exel То есть все что рассчитывалось в курсовой надо сделать в Exel ( алгоритм решения ) Также заместь Exel можно использовать Delphi,c,c++ ( не принципиальный момент )Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема Аналіз та моделювання трудових показнеківРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача должна быть реализована на Delphi ( версия не меньше 7 ), по технологии клиент-сервер. Задачи программы: 1) Парсинг cvs фала и сохранение его в БД 2) возможность сформировать отчет виде PDF фала по заданным заранее критериям P/S для ...Прикладное ПО20 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист в Матлабе, Консультации относительно использования функций.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать пользовательский интерфейс. Стянуть готовый и модифицировать под БД, которую я дам можно тут http://www.elvis-group.ru/netams-front.html Пишите предложения , рассматривать заявки буду только с следующей недели. P/S Проект еще не определен !, рассматривается возможность его исполнения.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
1) Проверить и поправить поле. 2) Продублировать таблицу но вывести с базы другие данные. Подробней в ТЗ вышлю по почтеЗавершен15 лет назад
Нужно модернизировать скрипт , точнее добавить дополнительные поля поиска и фильтровать вывод только по заданному критерию. Пишите предложении и стоимость ТЗ виде скриншотов , и описание что нужно сделать на почту присылаю. Доступ к исходникам, и ...Завершен15 лет назад
Требуется написать скрипт который создаст PDF файл определенного вида, данные хранятся в MySQL базе.Закрыт15 лет назад
Нужно создать PHP скрипт , который будет парсить статистику и заносить в базу MYSQL Предлагайте сумму, подробней пишите на почту [email protected]Завершен15 лет назад