aleksander_2005

Жаль , что в системе оценок только десять баллов а не 100 и не 200. При таких входных данных, как неточно поставленная задача, частое изменение условий а также тяжесть объяснения научного руководителя Лена сделала огромную работу в установленные сроки! Каждому рекомендую работу с фрилансером , все будет сделано в срок на все 1000% и профессионально. Крайне надеюсь на дальнейшие сотрудничество в дипломной работе