Дизайн который нравится!

Моя работа найти для вас оптимального решение, учесть ваши пожелания , проработать их и довести до эффективного и красивого завершения.

✔ Web-дизайн

✔ Landing page

✔ Инфографика и иконки

✔ Логотипы

✔ Дизайн визиток

✔ Разработка фирменного стиля

✔ Дизайн лиcтовок, буклетов

✔ Верстка полиграфии

✔ Профессиональная обработка фотографий

Работаю до последней правки заказчика!