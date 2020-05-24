Дизайн который нравится!
Моя работа найти для вас оптимального решение, учесть ваши пожелания , проработать их и довести до эффективного и красивого завершения.
✔ Web-дизайн
✔ Landing page
✔ Инфографика и иконки
✔ Логотипы
✔ Дизайн визиток
✔ Разработка фирменного стиля
✔ Дизайн лиcтовок, буклетов
✔ Верстка полиграфии
✔ Профессиональная обработка фотографий
Работаю до последней правки заказчика!
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Портфолио
- Дизайн Меню и визиток для кофейни113 просмотров
- Фирменный стиль салона ногтей105 просмотров
- Дизайн для грузинской закусочной106 просмотров
- Разработка МЕНЮ100 просмотров
- Дизайн рекламы бара62 просмотра
- Дизайн для студии праздников75 просмотров
- Дизайн презентации компании73 просмотра
- Дизайн календаря82 просмотра
- Логотип для ВК108 просмотров
- Визитки для ресторана шаурмы168 просмотров
- Веб-дизайн сайта БелфоРБ98 просмотров
- Инфографика для сайта Code Inspiration109 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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от $10от 1 дня
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