aleksandrowa

Александра aleksandrowa

 
29 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Дизайн который нравится!

Моя работа найти для вас оптимального решение, учесть ваши пожелания , проработать их и довести до эффективного и красивого завершения.

✔  Web-дизайн

✔  Landing page

✔  Инфографика и иконки

✔  Логотипы

✔  Дизайн визиток

✔  Разработка фирменного стиля

✔  Дизайн лиcтовок, буклетов

✔ Верстка полиграфии

✔ Профессиональная обработка фотографий

Работаю до последней правки заказчика!

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Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $10от 1 дня
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