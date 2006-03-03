aleksey

Гость aleksey

 
43 годаУкраина/Донецк
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программисты на Delphi7.0 + MySQL

    Требуются программисты на Delphi 7.0 + MySQl для реализации отдельных (небольших) частей проекта. Интересуют отдельные программисты (не фирмы). Возможно дальнейшее сотрудничество.

    MySQLDelphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать макет сайта

    Необходимо набросать внешний вид сайта связанного с футболом. Где то страничек 5. 1. Главная 2. Описание команды 3. Описание игрока 4. Турнирная таблица 5. правила игры

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    18 лет назад