Требуются программисты на Delphi 7.0 + MySQl для реализации отдельных (небольших) частей проекта. Интересуют отдельные программисты (не фирмы). Возможно дальнейшее сотрудничество.
Прикладное ПО1 исполнитель
Закрыт
16 лет назад
Требуются программисты на Delphi 7.0 + MySQl для реализации отдельных (небольших) частей проекта. Интересуют отдельные программисты (не фирмы). Возможно дальнейшее сотрудничество.
Необходимо набросать внешний вид сайта связанного с футболом. Где то страничек 5. 1. Главная 2. Описание команды 3. Описание игрока 4. Турнирная таблица 5. правила игры