aleksm1977

$27
Необходимо сверстать Лендинг ( КРОССБРАУЗЕРНО ) Сроки до 18.03.2018. , 12:00 МСК Стоимость 1500 рублей При отписки на проект прикладывайте свои работы, желательно данной темы. Подробности будем ...
HTML-верстка21 заявка
Закрыт
7 лет назад
Необходимо сверстать Лендинг ( КРОССБРАУЗЕРНО ) Сроки до 18.03.2018. , 12:00 МСК Стоимость 1500 рублей При отписки на проект прикладывайте свои работы, желательно данной темы. Подробности будем ...
Нарисовать дизайн сайта на тему Детская игрушка. Сроки - до 15.03.2018. , 12:00 МСК Стоимость 2500 рублей При отписки на проект прикладывайте свои работы, желательно данной темы. Подробности будем обсуждать с ...