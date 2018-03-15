aleksm1977

Александр aleksm1977

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Вёрстка лендинга

    $27

    Необходимо сверстать Лендинг ( КРОССБРАУЗЕРНО )  Сроки до 18.03.2018. , 12:00 МСК  Стоимость 1500 рублей  При отписки на проект прикладывайте свои работы, желательно данной темы.  Подробности будем ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $44

    Нарисовать дизайн сайта на тему  Детская игрушка. Сроки - до 15.03.2018. , 12:00 МСК Стоимость 2500 рублей При отписки на проект прикладывайте свои работы, желательно данной темы. Подробности будем обсуждать с ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад