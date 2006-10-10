Группа опытных web-разработчиков готова взяться за разработку web-приложений: разработка сайтов и модулей, дизайн, вёрстка, возможно создание проектов "под ключ".Гарантируем качественное выполнение и своевременную сдачу проекта.

Несколько слов о том, как мы работаем:

-Первостепенная наша цель - качество исполнения.

-Мы часто просим много времени(борьба за качество).

-Много времени также уделяется планированию крупных проектов и разбору этапов.

-Мы уважаем наших заказчиков и хотим, чтобы им понравился результат нашей

работы, поэтому всегда требуем подробное т.з. и описание проекта.

-В зависимости от сложности проекта, сроков исполнения и пожеланий клиента мы

можем поручить проект одному или нескольким разработчикам.

-По требованию мы можем предоставить резюме и готовые проекты каждого члена команды.

-После того, как мы получаем от Вас т.з., разработчик (или несколько), который

будет непосредственно заниматься Вашим проектом, разбирает его и составляет план работ,

только после этого мы сможем Вам предложить срок выполнения и плату за заказ.

-Оплата работы производится через платёжную систему Web-money Transfer.

-После того как все детали и Ваши пожелания к выполнению проекта оговорены,

начинается работа над проектом.

-Если Вам нужно ввести какие-либо или добавить задачи, мы с удовольствием их выслушаем,

однако корректировка по ходу выполнения задания может отразиться на сроке выполнения

или плате за проект (например если понадобилось создать дополнительные модули или

реализовать дополнительные функции), всё это оговаривается отдельно и с учётом

индивидуальных особенностей проекта.

-Мы любим долговременное и обоюдно выгодное сотрудничество, поэтому каждый заказ выполняем максимально

качественно, надеемся, что однажды обратившись к нам,

Вам захочется и дальше работать с нашей командой.

Контактное лицо - Александр ICQ:199-159-035

e-mail: [email protected]