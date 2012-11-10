Профессиональная разработка бизнес планов. Написание статей. Аналитика.

Около 15 лет работала в офисной системе. Сейчас - свободный художник. Писатель. Журналист. Консультант.

Занимала различные должности и выполняла очень широкий круг обязанностей. Профессионально разрабатываю бизнес-планы и обоснования инвестиций в различных сферах. Опыт подготовки аналитических материалов, в том числе для первых лиц крупных корпораций. Формирование докладов и презентаций.

Написала книгу "Жизнь как проект".

Статьи для сайтов, журналов, газет и интернет-изданий.

Сказки для взрослых.