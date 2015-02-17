alenako

Алена alenako

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

skype: alena.kovalenko4

email: [email protected]

Проекты: восстановление и резервное копирование баз данных;аналитика данных; копирование данных в облачные сервисы 

  • Опыт работы с ОС семейств: Windows, MacOS.
  • Опыт работы с баг трекером: JIRA, Version One (versionone.com)
  • Базовые знания SQL Server 2008, SQL Server2012, Microsoft Exchange 2013
  • Базовые знания HTML, CSS, JavaScript, SQL
  • Навыки администрирования Windows OC (32 и 64 битные)
  • Опыт тестирования мобильных приложений, web-приложений
  • Знание методов и процессов тестирования
  • Базовые знание беспроводных и мобильных систем и технологий (Wi-Fi, GSM, LTE)
  • Разговорный английский – Intermediate
  • Технический английский – чтение документации
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#267
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5
#323