skype: alena.kovalenko4
email: [email protected]
Проекты: восстановление и резервное копирование баз данных;аналитика данных; копирование данных в облачные сервисы
- Опыт работы с ОС семейств: Windows, MacOS.
- Опыт работы с баг трекером: JIRA, Version One (versionone.com)
- Базовые знания SQL Server 2008, SQL Server2012, Microsoft Exchange 2013
- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript, SQL
- Навыки администрирования Windows OC (32 и 64 битные)
- Опыт тестирования мобильных приложений, web-приложений
- Знание методов и процессов тестирования
- Базовые знание беспроводных и мобильных систем и технологий (Wi-Fi, GSM, LTE)
- Разговорный английский – Intermediate
- Технический английский – чтение документации
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#267
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5
#323