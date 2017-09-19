alesya_bukataya

Специалист по контекстной рекламе

Добрый день! Я новичок на бирже, но не в сфере интернет-маркетинга. У меня высшее маркетинговое образование и опыт работы с крупным проектом более 3 лет. Если сомневаетесь – напишите мне, и я предложу стратегию и дам базовые рекомендации по ведению контекстной рекламы вашего бизнеса абсолютно бесплатно.

Опыт работы по настройке и ведению контекстной рекламы вЯндекс Директ (Поиск, РСЯ, Ретаргетинг) и Google Adwords (Поиск, КМС, Ремаркетинг) - 1 год.

Опыт работы по SEO-продвижению - 3 года. Работала на крупном проекте строительной тематики.

Являюсь сертифицированным специалистом по Яндекс Директ иGoogle Adwords, Google Analytics и Яндекс Метрике.

Тематики, в которых "как рыба в воде": строительство (материалы, товары, услуги), товары для детей, туризм, запчасти

для автомобилей. С удовольствием возьмусь за новое для себя направления и быстро вникну в суть. Любой бизнес даже одной тематики уникален и требует индивидуального подхода.

Ключевые навыки:

- сбор семантического ядра. Подбор и кластеризация целевых иоколоцелевых запросов;

- написание объявлений под каждый запрос;

- запуск и оптимизация рекламы на Поиске в Яндекс Директ и Google Adwords;

- запуск и оптимизация РСЯ и КМС (с таргетингом на места размещения, аудитории по интересам, ключевые слова, заинтересованные пользователи, темы, реклама в gmail);

- запуск Ретаргетинга и Ремаркетинга. На всех пользователей, которые посетили сайт и по целям (например, посетили сайт, но не совершили покупку);

- настройка целей для отслеживания конверсий в и Яндекс Метрика Google Analytics;

- аналитика рекламных кампаний в Яндекс Метрика Google Analytics, подготовка рекомендаций для повышения конверсионности сайта.

Буду рада привести для вас новых клиентов!