Веб-верстальщик. Имею навыки верстки по шаблону из Figma, Avocode, marss, Wix, Photoshop. Основными навыками являются верстка на HTML CSS. Есть базовое понимание JS и React, умею писать скрипты начального уровня. На моем счету достаточное количество проектов, созданных по шаблону из Figma. Было оптимизировано более 5 000 строк кода CSS.
Ключевые навыки:
· Верстка на HTML, CSS
· Базовое понимание JS и React. Пишу скрипты начального уровня.
· Верстка с использованием фреймворков и препроцессоров.
· Знание Bootstrap, SASS, SCSS, LESS
· Умение читать техническую документацию и чужой код. Нахождение нужной информации.
· Интеграция сайта из макета в код
Преимущества работы со мной:
Точное соответствие макету и надежность в работе. Я сделаю верстку согласно вашим требованиям и макету, а также если потребуется, предложу свои идеи для улучшения проекта.
Все ваши запросы, пожелания и изменения будут учтены и включены в работу, без дополнительных затрат.
Гарантия на выполненную работу. Я обеспечиваю бесплатную корректировку ошибок и недочетов в процессе работы и в течение недели после ее завершения.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом, такую как WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и другие.
Образование:
Имеется профильное образование. Диплом ВУЗа, колледжа и нескольких курсов.
• колледж: Житомирский технологический профессиональный колледж. (бакалавр компьютерной инженерии) 2018 - 2022
• Высшее профессиональное образование: ВУЗ Полесский университет Специальность: Информационные системы и технологии
• Дополнительное образование: Учебный центр "ГРАНД" Курс "Основы программирования Java Script, Python, HTML", "Установка Windows и программ обслуживания ПК"
Мои контакты:
telegram: @durak_ili_geniy
e-mail: [email protected]
viber/whats'app - по запросу
Всегда на связи!
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