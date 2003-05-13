Junior web-developer | HTML | CSS | JAVA-SCRIPT |

Веб-верстальщик. Имею навыки верстки по шаблону из Figma, Avocode, marss, Wix, Photoshop. Основными навыками являются верстка на HTML CSS. Есть базовое понимание JS и React, умею писать скрипты начального уровня. На моем счету достаточное количество проектов, созданных по шаблону из Figma. Было оптимизировано более 5 000 строк кода CSS.

Ключевые навыки:

· Верстка на HTML, CSS

· Базовое понимание JS и React. Пишу скрипты начального уровня.

· Верстка с использованием фреймворков и препроцессоров.

· Знание Bootstrap, SASS, SCSS, LESS

· Умение читать техническую документацию и чужой код. Нахождение нужной информации.

· Интеграция сайта из макета в код

Преимущества работы со мной:

Точное соответствие макету и надежность в работе. Я сделаю верстку согласно вашим требованиям и макету, а также если потребуется, предложу свои идеи для улучшения проекта.

Все ваши запросы, пожелания и изменения будут учтены и включены в работу, без дополнительных затрат.

Гарантия на выполненную работу. Я обеспечиваю бесплатную корректировку ошибок и недочетов в процессе работы и в течение недели после ее завершения.