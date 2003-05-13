alex-HAMSTER

Олексій Федорченко alex-HAMSTER

 
20 летУкраина/Житомир
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Junior web-developer | HTML | CSS | JAVA-SCRIPT |

Веб-верстальщик. Имею навыки верстки по шаблону из Figma, Avocode, marss, Wix, Photoshop. Основными навыками являются верстка на HTML CSS. Есть базовое понимание JS и React, умею писать скрипты начального уровня. На моем счету достаточное количество проектов, созданных по шаблону из Figma. Было оптимизировано более 5 000 строк кода CSS.

Ключевые навыки:

· Верстка на HTML, CSS

· Базовое понимание JS и React. Пишу скрипты начального уровня.

· Верстка с использованием фреймворков и препроцессоров.

· Знание Bootstrap, SASS, SCSS, LESS

· Умение читать техническую документацию и чужой код. Нахождение нужной информации.

· Интеграция сайта из макета в код

Преимущества работы со мной:

  1. Точное соответствие макету и надежность в работе. Я сделаю верстку согласно вашим требованиям и макету, а также если потребуется, предложу свои идеи для улучшения проекта.

  2. Все ваши запросы, пожелания и изменения будут учтены и включены в работу, без дополнительных затрат.

  3. Гарантия на выполненную работу. Я обеспечиваю бесплатную корректировку ошибок и недочетов в процессе работы и в течение недели после ее завершения.

  4. Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом, такую как WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и другие.

Образование:

Имеется профильное образование. Диплом ВУЗа, колледжа и нескольких курсов.


• колледж: Житомирский технологический профессиональный колледж. (бакалавр компьютерной инженерии) 2018 - 2022

• Высшее профессиональное образование: ВУЗ Полесский университет Специальность: Информационные системы и технологии

• Дополнительное образование: Учебный центр "ГРАНД" Курс "Основы программирования Java Script, Python, HTML", "Установка Windows и программ обслуживания ПК"

Мои контакты:


htmlcss scsssassfigmajquery #bootstrap #grid #pixel_perfect #JS #React

PythonWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmaReactPrestashopJavaWixSCSSSASSPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
14%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_15568638313157
Казахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Переверстать 2 страницы на bootstrap
Спасибо исполнителю, все качественно сделал, учел в работе все замечания. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Спасибо за сотруднечество, всегда был на связи, комуникация на высоте. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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