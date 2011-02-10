alex-simonov

Необходимо в течении 2 недель написать 10-15 качественных статей по 5000 знаков на темы, связанные с авто, правилами дорожного движения, истории водителей и т.п. Статьи должны быть достаточно качественными для того, чтоб их захотели перепечатать/процитировать. ...