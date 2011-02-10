alex-simonov

Симонов alex-simonov

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи/обзоры/аналитика - автотематика

    Необходимо в течении 2 недель написать 10-15 качественных статей по 5000 знаков на темы, связанные с авто, правилами дорожного движения, истории водителей и т.п. Статьи должны быть достаточно качественными для того, чтоб их захотели перепечатать/процитировать. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение статей и контекстных ссылок

    $1000

    Необходим человек, который возьмет на себя задачу размещения тематических статей и контекстных ссылок на качественных сайтах автомобильной тематики. Интересуют только качественные площадки, посещаемые и регулярно индексируемые яндексом. Предварительное согласование списка ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад