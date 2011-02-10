alex-simonov

$50
Аккаунт на форуме с аватарой и 20 сообщениями = 1 у.е. принимаются аккаунты с возрастом от 1 недели. каждый аккаунт на отдельном мейле. список форумов дам. общий ...
Поисковые системы (SEO)12 заявок
Закрыт
14 лет назад
Аккаунт на форуме с аватарой и 20 сообщениями = 1 у.е. принимаются аккаунты с возрастом от 1 недели. каждый аккаунт на отдельном мейле. список форумов дам. общий ...
Необходимо в течении 2 недель написать 10-15 качественных статей по 5000 знаков на темы, связанные с авто, правилами дорожного движения, истории водителей и т.п. Статьи должны быть достаточно качественными для того, чтоб их захотели перепечатать/процитировать. ...
Необходим человек, который возьмет на себя задачу размещения тематических статей и контекстных ссылок на качественных сайтах автомобильной тематики. Интересуют только качественные площадки, посещаемые и регулярно индексируемые яндексом. Предварительное согласование списка ...