Здравствуйте! Возвращаемся к старому проекту Anti-keylogger, задача преждняя. Детали ниже. Ищется программист, который может реализовать набор функцию необходимых для anti-keylogger-а, т.е. программы, которая бы препятствовала возможному перехвату нажатия клавиш. Как известно, есть несколько способов перехватывать ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Ищется программист, который может реализовать сокрытие информации (стеганографию) в .jpg файле в качестве носителя. Для начала, интересует функция, на вход которой подается .jpg файл, и файл, который необходимо скрыть. На выходе имеем .jpg, в котором ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Здравствуйте! Ищется программист, который может реализовать набор функцию необходимых для anti-keylogger-а, т.е. программы, которая бы препятствовала возможному перехвату нажатия клавиш. Как известно, есть несколько способов перехватывать нажатия: 1. Установка hook-а; Использование GetAsyncKeyState (через которую работают горячие ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо написать две функции: 1. Функция программной работы с usb-drive-ом , включающую возможность отслеживания статуса, возможность программного отключения usb-drivе-а (аналог того, что делаем выбором значка unplug or eject hardware на taskbar-е в 2000-м). При ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $400
Добрый день, Предлагается удаленная работа. Проект разрабатывается на Delphi. В общих словах: в программе необходимо реализовать работу с данными, представленными в виде таблицы, сделать механизмы обработки данных и создания отчетов. Основной упор на пользовательский интерфейс и удобства ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад