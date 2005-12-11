alex_aks

Гость alex_aks

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Anti-keylogger

    Здравствуйте! Возвращаемся к старому проекту Anti-keylogger, задача преждняя. Детали ниже. Ищется программист, который может реализовать набор функцию необходимых для anti-keylogger-а, т.е. программы, которая бы препятствовала возможному перехвату нажатия клавиш. Как известно, есть несколько способов перехватывать ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Стеганография в .jpg

    $100

    Ищется программист, который может реализовать сокрытие информации (стеганографию) в .jpg файле в качестве носителя. Для начала, интересует функция, на вход которой подается .jpg файл, и файл, который необходимо скрыть. На выходе имеем .jpg, в котором ...

    Delphi
    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Anti-keylogger

    $100

    Здравствуйте! Ищется программист, который может реализовать набор функцию необходимых для anti-keylogger-а, т.е. программы, которая бы препятствовала возможному перехвату нажатия клавиш. Как известно, есть несколько способов перехватывать нажатия: 1. Установка hook-а; Использование GetAsyncKeyState (через которую работают горячие ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • 2functions: 1: flash-drive and 2: files opening, copying

    $100

    Добрый день! Необходимо написать две функции: 1. Функция программной работы с usb-drive-ом , включающую возможность отслеживания статуса, возможность программного отключения usb-drivе-а (аналог того, что делаем выбором значка unplug or eject hardware на taskbar-е в 2000-м). При ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист Delphi

    $400

    Добрый день, Предлагается удаленная работа. Проект разрабатывается на Delphi. В общих словах: в программе необходимо реализовать работу с данными, представленными в виде таблицы, сделать механизмы обработки данных и создания отчетов. Основной упор на пользовательский интерфейс и удобства ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад