alexandrquato

Александр alexandrquato

 
36 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
XHTML/CSS/PHP/MySQL/JavaScript/AJAX, настройка ПК/сетей/серверов
PHPJavascriptMySQLCSSAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сбор перечня запчастей техники

    Необходимо собрать список деталей для различных видов електрооборудования и бытовой техники. Например, возьмем перечень запчастей для холодильников: - дверь - компрессор - ручка - двигатель - замок - полка - уплотнитель - реле - датчик и т.д. Полные список техники в прикрепленном файле. Указывайте свои цены ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходим редизайн сайта http://dnepr-auto.dp.ua/ Задача: 1. Создать дизайн, отвечающий последним веяниям веб-моды (полупрозрачности, круглые углы, тени), а также максимально улучшить юзабилити интернет магазина запчастей. 2. Создать общий шаблон для всех страниц кроме главной, который будет легко отображать как ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • При определенном запросе выводить страницу

    $50

    Имеется каталог автозапчастей - http://shop.partsofauto.ru/ нужно сделать вывод информации как тут: http://cartuz.com.ua/catalog?autocatalog&amp;z=index.php?tree=406_41818 но на моём сайте, с любого другого домена, в частности у Вас возникнет проблема с картинкой

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 130*65

    Нужен баннер 130*65 gif Для магазина автозапчастей ЛАДА http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?mark=1_1 Желательно красиво и достаточно ярко.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
natusea
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$19
10 баллов
9 лет назад
Сбор перечня запчастей техники
Отличный заказчик, оплата моментальная. Буду рада возможному сотрудничеству.
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Баннер 130*65
Все супер! рекомендую всем к сотрудничеству!
Качественно и быстро выполнил работу! Всё по тех. заданию, отлично! Я доволен!
Ответный отзыв
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Обработка фотографий автомобилей
Очень хороший заказчик. Понятно изложил суть задания, постоянно на связи (что значительно экономит время), оплатил все вовремя. И кроме того, очень позитивный человек! Было приятно работать!
Всё сделано быстро, качественно и в сроки! Спасибо!
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