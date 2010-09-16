alexandrquato

Необходимо собрать список деталей для различных видов електрооборудования и бытовой техники. Например, возьмем перечень запчастей для холодильников: - дверь - компрессор - ручка - двигатель - замок - полка - уплотнитель - реле - датчик и т.д. Полные список техники в прикрепленном файле. Указывайте свои цены ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим редизайн сайта http://dnepr-auto.dp.ua/ Задача: 1. Создать дизайн, отвечающий последним веяниям веб-моды (полупрозрачности, круглые углы, тени), а также максимально улучшить юзабилити интернет магазина запчастей. 2. Создать общий шаблон для всех страниц кроме главной, который будет легко отображать как ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеется каталог автозапчастей - http://shop.partsofauto.ru/ нужно сделать вывод информации как тут: http://cartuz.com.ua/catalog?autocatalog&z=index.php?tree=406_41818 но на моём сайте, с любого другого домена, в частности у Вас возникнет проблема с картинкойВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен баннер 130*65 gif Для магазина автозапчастей ЛАДА http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?mark=1_1 Желательно красиво и достаточно ярко.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для автосалона требуется обработка фотографий автомобилей, размер 800х600. Пример в приложении. В данный момент нужно обработать 6 фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад