alexey_lrl

Необходимо написать приложение для "разбивки" адреса, написанного в одну строку, по полям таблицы. Поля: индекс, штат, город, улица, номер здания, название строения, почтовый ящик и т.д.
Прикладное ПО11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Необходимо написать приложение для "разбивки" адреса, написанного в одну строку, по полям таблицы. Поля: индекс, штат, город, улица, номер здания, название строения, почтовый ящик и т.д.
Программа для расчета гос. пошлины для телефонов c ОС Symbian v 9.3, Series 60 rel 3.2 и совместимых Пример оформления присутствует.