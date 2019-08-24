alexeyfenev

Монтаж видео, моушн-дизайн, обработка фотографий

Работаю в Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom.

Опыт 4 года.

Выполню ваш заказ быстро и качественно, при необходимости внесу правки.

При серийном заказе один фрагмент для примера сделаю бесплатно.

Консультация бесплатно.

Пример работ

Блог на youtube-канале: https://youtu.be/LwX41F6Wx5o

СМИ:

- итоговые новости: https://youtu.be/ot-jJmIqan4

- презентационный ролик: https://youtu.be/vEs5H-QV9x4

- аналитическая программа: https://youtu.be/-iwyO_x_LPc