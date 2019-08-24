alexeyfenev

Монтаж видео, моушн-дизайн, обработка фотографий
Работаю в Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom.
Опыт 4 года.
Выполню ваш заказ быстро и качественно, при необходимости внесу правки.
При серийном заказе один фрагмент для примера сделаю бесплатно.
Консультация бесплатно.
Пример работ
Блог на youtube-канале: https://youtu.be/LwX41F6Wx5o
СМИ:
- итоговые новости: https://youtu.be/ot-jJmIqan4
- презентационный ролик: https://youtu.be/vEs5H-QV9x4
- аналитическая программа: https://youtu.be/-iwyO_x_LPc
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