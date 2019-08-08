alexgnatiev

$50
Нужно сделать альтернативный дизайн нескольких блоков. Персональный заказ для постоянного исполнителя.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Нужно сделать альтернативный дизайн нескольких блоков. Персональный заказ для постоянного исполнителя.
Добрый день. Мы занимаемся продвижением и рекламой проектов связанных с ICO и криптовалютой. Нужен современный, продающий лендинг, который расскажет о нас и наших услугах. Приложите примеры ваших работ (желательно в футуристическом стиле или смежные с ...