alexgnatiev

Александр Гнатив alexgnatiev

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

charlie9112
Олег 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Персональный заказ. Переделка нескольких блоков на лендинге.
Все отлично, работаем дальше.
Работаем с Олегом второй раз, всем доволен. С работой справляется отлично.
Ответный отзыв
charlie9112
Олег 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Дизайн продающего лендинга
Четко поставил задачу. Оперативно давал фидбек. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую.
Ответственный, понимающий, профессиональный дизайнер. Вник в проект, предлогал варианты, сделал как мы оговаривали. Все понравилось, результатом доволен, с удовольствием буду обращаться еще!
Ответный отзыв