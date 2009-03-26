Ищу разработчика для создания игр и приложений для iOS. работа постоянная офис (в Харькове). Хотим видеть активного, креативного человека, желающего реализовать себя в полной мере. Требования: ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна разработка файлобменника что то типа http://upload.com.ua рассмотрю любые предложения, и готовые тоже.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка модуля настройки и учета статистики для игрового клуба на базе действующего приложения. работа только для Харьковчан! подробности по телефону 0503436325 или при личной встрече.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
Хотим разработать игрушку для Iphone для размещения ее на апсорсе! Ваши предложения по имполнению и срокам ! работаем только с Людьми находящимися в Харькове! Можем рассмотреть украину!Разработка игр4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуеться разработка интернет казено! с возможностью подключения игровых интернет клубов! Так же рассмотрим вопрос о покупке готового проекта!Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима разработка модуля по автоматизации генерации пароля логина после получения оплаты по системам PayPal Liberty E-gold и Visa\Master Card. По всем вопросам icq 7533286Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад