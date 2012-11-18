Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Александр очень адекватен и грамотен. Без всяких заморочек с предоплатами и прочими проволочками, как только получил доступ к хостингу, поправил все в течении одного вечера. Однозначно будем работать, если Александр не против конечно.
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
10 баллов
11 лет назад
Александр быстро разобрался в ситуации, нашел и исправил ошибку. Очень довольна работой.
Ответный отзыв
Рекомендую
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#792
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1106
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1290
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1775
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4199