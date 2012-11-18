alexjuror

Присяжный alexjuror

 
34 годаУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Используемые технологии:

HTML, CSS, javascript, jQuery, PHP, MySQL

Услуги:

- вёрстка

- создание сайтов "под ключ"

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
Vetallro
Виталий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поправить косяки на сайте
Александр очень адекватен и грамотен. Без всяких заморочек с предоплатами и прочими проволочками, как только получил доступ к хостингу, поправил все в течении одного вечера. Однозначно будем работать, если Александр не против конечно.
Рекомендую
Ответный отзыв
ulitka_fudzi
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Найти и исправить код в скрипте. Сайт на WP
Александр быстро разобрался в ситуации, нашел и исправил ошибку. Очень довольна работой.
Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#792
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1106
Системы управления (CMS)
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от $1
от 1 дня
#1290
Сайты «под ключ»
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от $1
от 1 дня
#1775
HTML-верстка
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от $1
от 1 дня
#4199