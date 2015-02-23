Образование: 2013 г. - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Экономический факультет, специальность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" . Присвоена квалификация "Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Профессиональные навыки и знания: Хорошее знание налогового, трудового, гражданского законодательства; хорошее знание бухгалтерского и налогового учета; опытный пользователь ПК; знание программ "1С:Бухгалтерия 8" , "1С:Управление торговлей 8", "Камин". Сертифицированный специалист "ФИРМЫ 1С" (сертификат 1С:ПРОФЕССИОНАЛ) по программе "1С:Бухгалтерия 8" и по платформе "1С:Предпрятие 8".

Дополнительное профессиональное образование: 2012 г. - Сертифицированный специалист по созданию и продвижению сайтов.