alexkras22

Ведение групп в 3х соц. сетях Вконтакте, однокласники, фейсбук. Объем работ: 3 поста в день 7 дней в неделю (из них одна цитата, один анекдот, один видеоролик -ролики уже есть) Навыки: подготовка цитат ...
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать 400-500 красивых картинок с цитатами по темам: Смысл жизни Счастье Успех Долг человека Желания, чувства. Святые люди Цитаты предоставляю я, картинки должны быть ...Баннеры10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист в wordpress и youtube для настройки сложных плагинов и решения разовых не тривиальных задач.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется контент менеджер для подбора материалов на заданную тему: Цитаты Картинки/фотографии Статьи Главы книг Видео Музыка Тема "Смысл жизни" Кроме поиска необходимо обрабатывать материалы ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется администратор групп Вконтакте и Facebook На текущем этапе необходимо: подготовка материалов перед публикацией (работа с картинками) публиковать 6-7 постов в неделю приветствовать новых участников В ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт12 лет назад