alexleshjev

Алексей alexleshjev

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная расшифровка аудио/видео

Качественная транскрибация аудио/видео файлов.

На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Стоимость: от 5 рублей/минута.

Способы оплаты:

  • Webmoney - рублевый кошелек;
  • ЯндексДеньги.
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E-mail: [email protected]

Базы данных
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$3/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга