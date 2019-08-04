Качественная расшифровка аудио/видео
Качественная транскрибация аудио/видео файлов.
На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
Стоимость: от 5 рублей/минута.
Способы оплаты:
- Webmoney - рублевый кошелек;
- ЯндексДеньги.
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Расшифровка аудиозаписи Лекция133 просмотра
- Расшифровка видеозаписи Репортаж118 просмотров
- Расшифровка видеозаписи Cудебное заседание115 просмотров
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Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 3 дней
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