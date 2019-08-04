Качественная расшифровка аудио/видео

Качественная транскрибация аудио/видео файлов.

На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Стоимость: от 5 рублей/минута.

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