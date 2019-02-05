alexmorgun93

Верстальщик

Предоставляю услуги по разработке качественной верстке из pzd макетов. При вёрстке придерживаюсь методологии БЭМ. Имею опыт в кроссбраузерной вёрстке. Делаю как адаптивную (резиновую), так и фиксированную (под каждое устройство) вёрстку. На чистом JS и на JQuery могу написать слайдер, popup, меню, отправку данных из формы на сервер. Умею подключать сторонние библиотеки такие как: Slick slider, календарь, parallax. А также при необходимости быстро разберусь в подключении других плагинов.

Навыки: HTML5,CSS3,SASS.AdobePhotoshop, Avocode, Webpack, BabelJS, NPM. базовый JavaScript,JQuery,