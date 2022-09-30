alexzein994

Требуется перенести существующий сайт с базы данных PostgreSQL на MySQL. Необходимо адаптировать код и структуру базы данных. Доступ к файлам будет предоставлен после одобрения кандидата.
- $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо разработать парсер новостей для системы DLE, который будет автоматически собирать и добавлять новости. Ожидается создание функционала для удобного управления новостями и интеграции с существующей платформой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Требуется разработка парсера для osclass с функцией добавления объявлений на сайт. Парсить необходимо объявления с сайта olx. Ожидается качественная реализация без недобросовестных исполнителей.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка электронного дневника, аналогичного dnevnik.ru, с улучшенным дизайном и дополнительными доработками. Ожидаются предложения по функционалу и интерфейсу. Важно учесть удобство использования и современный стиль оформления.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется разработать парсер новостей, который будет собирать контент с других сайтов на DLE и WP. Парсер должен обрабатывать в основном картинки и автоматически добавлять собранные новости в соответствующие категории на платформе DLE.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо разработать парсер объявлений для платформы OsClass, который будет собирать данные с указанных сайтов. Требуется открытый код с описанием работы и настройками. Оплата производится по завершению проекта. Настройка может быть выполнена под тему Вероника или Некст. Условия и детали парсинга обсуждаются.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад