alexzein994

Алекс alexzein994

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер новостей DLE с добавлением новостей

    $10

    Необходимо разработать парсер новостей для системы DLE, который будет автоматически собирать и добавлять новости. Ожидается создание функционала для удобного управления новостями и интеграции с существующей платформой.

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер osclass + добавление объявений

    $15

    Требуется разработка парсера для osclass с функцией добавления объявлений на сайт. Парсить необходимо объявления с сайта olx. Ожидается качественная реализация без недобросовестных исполнителей.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать электронный дневник похожий на https://dnevnik.ru/

    Требуется разработка электронного дневника, аналогичного dnevnik.ru, с улучшенным дизайном и дополнительными доработками. Ожидаются предложения по функционалу и интерфейсу. Важно учесть удобство использования и современный стиль оформления.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер новостей под DLE

    $50

    Требуется разработать парсер новостей, который будет собирать контент с других сайтов на DLE и WP. Парсер должен обрабатывать в основном картинки и автоматически добавлять собранные новости в соответствующие категории на платформе DLE.

    DLEWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер объявлений на OsClass

    $15

    Необходимо разработать парсер объявлений для платформы OsClass, который будет собирать данные с указанных сайтов. Требуется открытый код с описанием работы и настройками. Оплата производится по завершению проекта. Настройка может быть выполнена под тему Вероника или Некст. Условия и детали парсинга обсуждаются.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад