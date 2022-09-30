alexzein994

Необходимо разработать парсер объявлений для платформы OsClass, который будет собирать данные с указанных сайтов. Требуется открытый код с описанием работы и настройками. Оплата производится по завершению проекта. Настройка может быть выполнена под тему Вероника или Некст. Условия и детали парсинга обсуждаются.