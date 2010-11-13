- верстка тем из .psd макетов; - макеты простые, как правило, состоящие только с одной страницы; - работа в перспективе (при достаточных показателях качества) постоянная. - возможность роста и выполнения более сложных проектов с программированием для WP. - оплата ...
- $30HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- верстка тем из .psd макетов; - макеты простые, как правило, состоящие только с одной страницы; - работа в перспективе (при достаточных показателях качества) постоянная. - возможность роста и выполнения более сложных проектов с программированием для WP. - оплата ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен верстальщик с опытом (реальный опыт работы, а не ознакомительный курс) для верстки простых файлов Фотошопа в темы Вордпреса. Интрересуют так же более продвинутые знатоки программирования WP, в частности использование плагинов для создания Интернет ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
0 баллов
13 лет назад
Техническое задания на выполнение работы мной получено не было! Заказчик мою задачу облегчил до минимума действий и манипуляций с шаблоном! После получения шаблона в готовом виде, резко оказалось много требования, которые конечно могли быть реализованы, но увы... переговоры с заказчиком зашли в тупик, на контакт заказчик идти не хочет... изъяснится не хочет... Истина как известно рождается в разговоре, но увы мой монолог ничего сделать не может...
Ответный отзыв
Крайне плохое отношение к работе. А сама работа - просто ужасна даже для новичка, старается ничего не делать, а потом доказать, что все сделал и правильно, и даже вовремя. Попросил сверстать тему для Вордпреса, при этом упростил задачу и сказал, что плагины устанавливать не нужно. Это было расценено как повод вообще ничего не сделать, даже виджетов в теме не оказалось. Верстка разьехалась на части, на что исполнитель заявил, что в ИЕ 7 он не смотрел свою работу. Т.е. о кроссбраузерности речь вообще не идет. Было сказано делать тему под версию 3,0. Дважды это сказал ему и подчеркнул. Но тема все равно была сделана под версию 2,9,2 и обьяснено тем, что мол они на его взгляд ничем не отличаются. То есть человек на своей волне, абсолютно не видит и не слышит что ему говорят. При чем еще и обещает сделать все в лучшем виде в тот же день, естественно вечером случается какой-то катаклизм, будь-то отключение электричества или землетрясение и работа переноситься на следующий день. Для тех, кто хочет потерять время, позаниматься полит дискуссиями, я рекомендую этого исполнителя в первую очередь. У меня вообще есть подозрение, что у человека просто такое садистское хобби срывать людям проекты, а положительные отзывы, видимо, то ли от друзей, то ли с его личных других аккаунтов.