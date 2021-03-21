Специалист по контекстной рекламе в Google Ads, Yandex.Direct
Занимаюсь рекламой в: Google Ads и Yandex.Direct
Для анализа использую: Google Analytics и Yandex.Metrika
Аудит рекламной кампании выполняю бесплатно за отзыв
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Опыт: начинающий специалист. Сейчас я буду делать дешевле и лучше других, так как мне важно заработать репутацию.
Стоимость:
- Настройка рекламных кампаний в 1 системе - от 4000 рублей (единоразовый платеж)
- Настройка рекламных кампаний в 2 системах - от 6000 рублей (на вторую систему скидка 50%)
- Сопровождение рекламных кампаний в 1 системе за 1 месяц от 5000 рублей.
Количество ключевых слов: зависит от тематики вашего бизнеса. Подбираю только целевые слова. Сбор ключевых слов осуществляю через программу Key Collector.Оплата: работаю при 100% предоплате на карту Сбербанка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Контекстная реклама
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