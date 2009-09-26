Надо сделать приложения. Диазйн можно сделать из картинки. Приложения должно принимать платежы и после списывания голосов с клиента записывалась в базу даных
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Надо сделать приложения. Диазйн можно сделать из картинки. Приложения должно принимать платежы и после списывания голосов с клиента записывалась в базу даных
Сделать лотoрею наподоби http://lottery.vkontakte.ru/?mid=52672438
У вас будет 2 задачи 1 Задача сделать аукцыо 2 Научить меня как делать самому аукцион в flash Или можно научить меня как делать flash приложеня
На да сделать онлайн игру. Игра должна быть как легенда наследия дракона Сценарий скажу потом
Игра должна быть flash и в игре была приемов платежей голосов вконтакте Игра должна быть как пример счастливый фермер тока больше возможностей И должна быть инструкция как всю правильно установить