allora2008

Иван allora2008

 
62 годаРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

E-mail: [email protected]

телефон: +7 (3412) 901 853

skype: ivanmart2006

  • Рисунок на салфетке

    $50

    Требуется изготовить рисунок для нанесения на бумажные салфетки. тема: Новый год. тех. задание и требования к оригинал-макетам в приложениях. НОВИЧКИ! не пугайтесь подробных тех. заданий и требований к оригинал-макетам! всё это мы совместно преодолееем, была ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Упаковка для бумажных салфеток

    $60

    Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 2 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с рисунком. Они ...

    HTML
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эскиз упаковки для салфеток

    $60

    Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с рисунком, для ...

    HTML
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватно для Gal4onok_sc

    $35

    Тех.задание для изготовления рисунков на салфетке. Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12 на 12 см) Флексопечать, максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок должен хорошо смотреться ...

    CorelDRAWIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 рисунка на салфетке ко дню св. Валентина

    $50

    Технические требования к электронным Оригинал-макетам. Оригинал-макет – это электронный документ, пригодный для производства печатных форм. 1 Требования к файлу (документу) оригинал-макета 1.1 Наименования файлов должны быть выполнены латиницей и совпадать с наименованием Технического Задания к ...

    CorelDRAWIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок на салфетке "Зимний пейзаж"

    $50

    Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12 на 12 см) Флексопечать, максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок должен хорошо смотреться на сложенной салфетке. Продукт ориентирован ...

    CorelDRAWIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рисунок на салфетке

    $35

    Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12на 12см) максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок доолжен хорошо смотреться на сложенной салфетке. Продукт ориентирован на небогатую покупательницу, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Рисунок на салфетке. Приватно для (dasha_design)
Очень хороший заказчик, все делает грамотно и в срок! Работать с такими людьми очень комфортно!
Спасибо, Даша. надеюсь на продолжение сотрудничества
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