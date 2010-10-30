allora2008

Одноцветный орнамент в виде снежинки
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- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется изготовить рисунок для нанесения на бумажные салфетки. тема: Новый год. тех. задание и требования к оригинал-макетам в приложениях. НОВИЧКИ! не пугайтесь подробных тех. заданий и требований к оригинал-макетам! всё это мы совместно преодолееем, была ...Завершен12 лет назад
Рисунок на салфетке "Цитрус"Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 2 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с рисунком. Они ...Завершен13 лет назад
- $60
Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с рисунком, для ...Закрыт13 лет назад
- $40
Рисунок на салфетке Приватно для sv_zotkinasЗакрыт13 лет назад
- $35
Тех.задание для изготовления рисунков на салфетке. Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12 на 12 см) Флексопечать, максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок должен хорошо смотреться ...Закрыт13 лет назад
- $50
Технические требования к электронным Оригинал-макетам. Оригинал-макет – это электронный документ, пригодный для производства печатных форм. 1 Требования к файлу (документу) оригинал-макета 1.1 Наименования файлов должны быть выполнены латиницей и совпадать с наименованием Технического Задания к ...Закрыт13 лет назад
- $50
Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12 на 12 см) Флексопечать, максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок должен хорошо смотреться на сложенной салфетке. Продукт ориентирован ...Завершен13 лет назад
- $35
Рисунок на салфетке 24 на 24 см (в сложенном виде 12на 12см) максимум 4 краски, оптимально - CMYK, площадь запечатки не более 70%, рисунок доолжен хорошо смотреться на сложенной салфетке. Продукт ориентирован на небогатую покупательницу, ...Завершен13 лет назад