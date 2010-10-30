allora2008

Требуется изготовить рисунок для нанесения на бумажные салфетки. тема: Новый год. тех. задание и требования к оригинал-макетам в приложениях. НОВИЧКИ! не пугайтесь подробных тех. заданий и требований к оригинал-макетам! всё это мы совместно преодолееем, была ...