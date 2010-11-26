На примере образца, представленного в приложении, нужно сделать собственный дизайн виньетки. Из образца необходимо взять лишь саму концепцию строения шаблона, но не примитивность дизайна. Хотелось бы видеть интересные дизайнерские и художественные решения на ваших макетах. ...
Эскиз упаковки для салфеток
Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см)
конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с рисунком, для пачки многослойных салфеток с рисунком или без (категория премиум). все три должны иметь общий стиль и существенные отличия.
требования к оригинал-макетам: https://www.weblancer.net/projects/223537.html
использованные прежде варианты упаковки: http://picasaweb.google.com/101849187928264930278/FOuFdD?feat=directlink
расположение второстепенных элементов в соответствии с требованиями законодательства РФ (информация для потребителя, штрих-код и т.п) можно уточнить в процессе конечной доработки файла, после одобрения замысла победителя. пачка имеет форму паралеллепипеда. на его основаниях основные рисунки, на боковых гранях - вспомогательная информация. одна из боковых граней свободна от запечатки - для заклейки. желательно, но не обязательно уложится в три краски.
штрих код печатается чёрным или тёмно-синим, белый фон для штрихо вне обязателен
Существующий логотип можно сохранить, или предложить новый
Выбранный исполнитель
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