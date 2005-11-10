Согласился в начале выполнить работы за $50 в течение 5 дней. После детального ознакомления с проектом, объемом работ и ТЗ поднял цену в два раза до $100 и сроки исполнения увелечил до 2 недель. Мы согласились на предложенные условия. Сообщил что якобы начал работать, но доказательств мы так и не увидели, вместо этого через 3 дня якобы выполняемых работ сообщил, что после вторичного детального изучения ТЗ он согласен выполнить работы, но за $400! Т.е. попробовал поднять цену аж в 8 раз по сравнению с первоначально объявленной при этом не удосужился даже показать свои реальные способности, кроме словестных обещаний! Мы считаем, что это крайне не серьезный подход. Только зря на него потратили в пустую целую неделю! :(