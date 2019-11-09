Более 4-х лет работаю по специальности веб-дизайнер (пользовался другой биржей, преимущественно работал с постоянными клиентами). Занимаюсь разработкой дизана сайтов, баннеров, GIF-анимаций и развиваюсь в других отраслях дизайна и не только. Имею навыки в верстке HTML/CSS. Очень хорошо знаком с CMS OpenCart.

Еще 1 год работал управляющим в крупном интернет-магазине товаров для земледелия. Вел проект с нуля до выхода на, в среднем, 5-7 заказов в день со средним чеком около 3000 руб. Дальше продажи росли, средний чек тоже (благодаря найму квалифицированного продавца-консультанта).