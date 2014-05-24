Гарантия качественного продвижения!

Уже 3 года я вывожу сайты клиентов (которые становятся для меня родными) в ТОП поисковых систем. Внимательно слежу за изменениями алгоритмов Yandex, Google, поэтому использую только актуальные методы продвижения.

1) Самое пристальное внимание уделяю внутренней оптимизации, поскольку это главный залог успешного попадания в ТОП.

2) Провожу закупку вечных ссылок с качественных , незаспамленных сайтов (имеется собственная база, которая регулярно обновляется). Специально для вашего сайта пишутся статьи, которые размещаются на сайте с высокими показателями. Таким образом, вы не только получаете ценную ссылку, но и повышаете узнаваемость вашего бренда в сети!

Относительно сроков

В этом вопросе всё индивидуально. Конечно, все зависит от количества и частотности запросов, конкуренции, региона продвижения. Исходя из своего опыта, могу сказать следующее: вывод в топ в регионах занимает от 2 до 4 месяцев, продвижение по Москве и по всей России, где конкуренция значительно выше, занимает больше времени (ориентировочно 5-7 месяцев).

Отчетность

В конце каждого месяца вы получаете информативный отчёт о проделанной работе: ваши позиции в Яндекс и Google, данные о посещаемости и источниках трафика. Вы сможете наблюдать, как увеличивается посещаемость сайта за счет поисковых систем!

Итог

Что вы получите от меня:

-тщательный анализ вашего сайта и разработка грамотной SEO стратегии;

-подбор оптимальных запросов

-составление семантического ядра

-качественная внутренняя оптимизация

-наращивание ссылочной массы

-вы участвуете в процессе и получаете отчеты