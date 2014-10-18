Имею 2 высших образования – юридическое и экономическое. Отлично разбираюсь в финансах. Хобби – ресторанный сервис
Предлагаемые услуги:
1. Разработка технических условий на пищевую продукцию
2. Разработка ТТК для блюд с расчетом пищевой и энергетической ценности
3. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня (контрольные, рефераты курсовые работы, дипломные работы и магистерские работы. Доступны следующие научные дисциплины:
3.1 экономика и финансы, экономическая теория, анализ деятельности предприятия, финансовый анализ, деньги, кредиты, банки;
3.2 налоги и налогообложение, бухгалтерский учет;
3.3 маркетинг, маркетинговые исследования, реклама и PR, менеджмент;
3.4 управление персоналом;
3.5 юриспруденция – все отрасли права;
3.6 психология, педагогика;
3.7 прочие гуманитарные дисциплины: философия, социология, история, политология, география, история древнего мира, история России, культурология, журналистика, языкознание, лингвистика и прочее
3.8 ресторанный сервис и туризм.
4. Предложения заказчика. Рада выслушать ваш запрос, который, возможно, не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.
Опыт работы по указанным услугам – 8 лет.
Все работы выполняются лично мной, без привлечения посредников. Уникальность текстов по системе AntiPlagiat. В том случае, если заказчик не хочет использовать в работе цитирование любых книг, статей или монографий даже со ссылкой на источник, дополнительно предоставляется услуга по рерайтингу или копирайтингу
Оплата
При работе с новыми заказчиками, работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать. После ознакомления заказчика с данной версией, вносится оплата и выдвигаются пожелания/замечания/рекомендации по внесению правок.
При получении оплаты, реализованная работа с внесенными правками, в случае их наличия, высылается в привычном формате doc
При необходимости внесения дальнейших корректив они реализуются в полной мере до успешной сдачи работы.
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