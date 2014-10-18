Дипломные/курсовые/контрольные; разработка технических условий; ТТК

Имею 2 высших образования – юридическое и экономическое. Отлично разбираюсь в финансах. Хобби – ресторанный сервис

Предлагаемые услуги:

1. Разработка технических условий на пищевую продукцию

2. Разработка ТТК для блюд с расчетом пищевой и энергетической ценности

3. Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня (контрольные, рефераты курсовые работы, дипломные работы и магистерские работы. Доступны следующие научные дисциплины:

3.1 экономика и финансы, экономическая теория, анализ деятельности предприятия, финансовый анализ, деньги, кредиты, банки;

3.2 налоги и налогообложение, бухгалтерский учет;

3.3 маркетинг, маркетинговые исследования, реклама и PR, менеджмент;

3.4 управление персоналом;

3.5 юриспруденция – все отрасли права;

3.6 психология, педагогика;

3.7 прочие гуманитарные дисциплины: философия, социология, история, политология, география, история древнего мира, история России, культурология, журналистика, языкознание, лингвистика и прочее

3.8 ресторанный сервис и туризм.

4. Предложения заказчика. Рада выслушать ваш запрос, который, возможно, не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.

Опыт работы по указанным услугам – 8 лет.

Все работы выполняются лично мной, без привлечения посредников. Уникальность текстов по системе AntiPlagiat. В том случае, если заказчик не хочет использовать в работе цитирование любых книг, статей или монографий даже со ссылкой на источник, дополнительно предоставляется услуга по рерайтингу или копирайтингу

Оплата

При работе с новыми заказчиками, работа высылается в ознакомительной версии PDF с ограничением прав на редактирование/копирование/печать. После ознакомления заказчика с данной версией, вносится оплата и выдвигаются пожелания/замечания/рекомендации по внесению правок.

При получении оплаты, реализованная работа с внесенными правками, в случае их наличия, высылается в привычном формате doc

При необходимости внесения дальнейших корректив они реализуются в полной мере до успешной сдачи работы.