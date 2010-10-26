alwex

Александр Софтер alwex

 
28 летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессиональный кодер

Здраствуйте, готов предложить вам свои услуги.

Пишу:

1. Модули для DLE - от 10$

2. Хаки для DLE - от 2$

3. Скрипты на PHP - от 5$

4. CMS - от 20$

Имею опыт с AJAX, JQUERY.

Пишу для таких БД: MSSQL, mySQL, mySQLi, SQLite

Работал с: LIQPAY(API, Click & BUY), WM (XML, ClicK & BUY, Merchant), Robokassa, YM, Paypal, QIWI, SMSCOIN, A1

Пишу быстро и качественно!

http://s0fter.ru/ - Мой офф. сайт

Контакты:

1. Пс на этом форуме

2. admin[сабака]x-softer.ru

3. ICQ просим в ПС)

PHPMySQLjQueryAjaxSQLiteDLE
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