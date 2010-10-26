Профессиональный кодер
Здраствуйте, готов предложить вам свои услуги.
Пишу:
1. Модули для DLE - от 10$
2. Хаки для DLE - от 2$
3. Скрипты на PHP - от 5$
4. CMS - от 20$
Имею опыт с AJAX, JQUERY.
Пишу для таких БД: MSSQL, mySQL, mySQLi, SQLite
Работал с: LIQPAY(API, Click & BUY), WM (XML, ClicK & BUY, Merchant), Robokassa, YM, Paypal, QIWI, SMSCOIN, A1
Пишу быстро и качественно!
http://s0fter.ru/ - Мой офф. сайт
Контакты:
1. Пс на этом форуме
2. admin[сабака]x-softer.ru
3. ICQ просим в ПС)
Портфолио
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- DLE Drop Menu223 просмотра
- Donations for DLE 4.0232 просмотра
- Donations for DLE 3.0240 просмотров
- Donations for DLE 2.0199 просмотров
- DLE Black List v1.0179 просмотров
- Моя первая шапка на фотошопе178 просмотров
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- Старый баннер моего хоста172 просмотра
- Баннер моего сайта131 просмотр