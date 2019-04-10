Графический дизайнер

Я графический дизайнер. Работаю в illustrator, Photoshop, Indesign, lightroom.

Занимаюсь:

- создание логотипов

- фирменный стиль

- верстка многостраничных изданий

- векторная иллюстрация

- упаковка

- флаеры

- баннеры

- афиши

- плакаты

- ретушь фотографий

Работая со мной, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы. Мои принципы в работе - это поддерживать связь с заказчиком и находить самое удачное решение.

Для связи со мной:

email: [email protected]