Графический дизайнер
Я графический дизайнер. Работаю в illustrator, Photoshop, Indesign, lightroom.
Занимаюсь:
- создание логотипов
- фирменный стиль
- верстка многостраничных изданий
- векторная иллюстрация
- упаковка
- флаеры
- баннеры
- афиши
- плакаты
- ретушь фотографий
Работая со мной, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы. Мои принципы в работе - это поддерживать связь с заказчиком и находить самое удачное решение.
Для связи со мной:
email: [email protected]
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Баннеры
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