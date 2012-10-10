ambroz

Корнев Сергей ambroz

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Верстка

    $100

    Разовый проект для новичка с начальными навыками и понимаем html, копи паста. Это не верстка шаблонов из дизайн макета, а доработка старого сайта с переносом текста и картинок.

    HTMLВерстка шаблона
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать граббер

    Ищем программиста для написания граббера позиций в каталоге чуть больше 9000 сграбить описания, pdf, картинку товара. фильтры поиска по разделам предусмотреть возможность перевода некоторых текстов. мы сами переведем.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Только для ПРОФИ программеров! Сделать полную копию каталога. Описание товара, фото, характеристики, файл технического описания и т.д. Фильтры поиска по каталогу, характеристики.

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад