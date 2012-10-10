$100
Разовый проект для новичка с начальными навыками и понимаем html, копи паста. Это не верстка шаблонов из дизайн макета, а доработка старого сайта с переносом текста и картинок.
HTML-верстка38 заявок
Закрыт
9 лет назад
Разовый проект для новичка с начальными навыками и понимаем html, копи паста. Это не верстка шаблонов из дизайн макета, а доработка старого сайта с переносом текста и картинок.
Ищем программиста для написания граббера позиций в каталоге чуть больше 9000 сграбить описания, pdf, картинку товара. фильтры поиска по разделам предусмотреть возможность перевода некоторых текстов. мы сами переведем.
Только для ПРОФИ программеров! Сделать полную копию каталога. Описание товара, фото, характеристики, файл технического описания и т.д. Фильтры поиска по каталогу, характеристики.