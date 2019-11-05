Клиент не оплатил работу. До последнего обещал скинуть оплату - но не срослось. После многочисленных просьб оплатить - ответ был. "Сайт уже не нужен - можете его удалить." Если будете сотрудничать - берите полную предоплату , перед началом работы. Так же , хотел бы обратить ваше внимание на то, что Денис, не является прямым клиентом. То есть.У меня есть подозрения, что на самом деле работу приняли и он за неё получил деньги.Только вот платить мне за работу уже не захотел.Оправдываясь тем, что "Начальству уже сайт не нужен." А так, в принципе.Претензий больше нет.Правило бумеранга ни кто не отменял :)