Доброго времени суток. Необходимо написание сайта. Изучая сайты конкурентов нашли идеально подходящий под наши нужды ссылка образец eservice.od.ua бюджет оговорим при личном общении
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $40Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет! Требуется помощь в написании статьи на тему ремонта ноутбуков для сайта сервисного центра Скрипт прилагается. Пример образец статьи тоже. ждем ваших предложений Требование: уникальность 97% тошнота не больше 3.5 % Статья раздела, например ремонт ноутбуков, [url=http://itprofi.in.ua/remont-notebook-odessa.html]http://itprofi.in.ua/remont-notebook-odessa.html[/url] Тайтл: Дискриптор: URL: РЕМОНТ ___________ В _______ ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
нужно поправить шаблон сайта на движке вордпрес. А именно: Сейчас на сайте есть навигационное меню Нужно сделать его в две строки и сделать выпадающим. При наведении курсора на категорию должно открываться под категорииСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$150
6 баллов
4 года назад
Клиент не оплатил работу. До последнего обещал скинуть оплату - но не срослось. После многочисленных просьб оплатить - ответ был. "Сайт уже не нужен - можете его удалить." Если будете сотрудничать - берите полную предоплату , перед началом работы. Так же , хотел бы обратить ваше внимание на то, что Денис, не является прямым клиентом. То есть.У меня есть подозрения, что на самом деле работу приняли и он за неё получил деньги.Только вот платить мне за работу уже не захотел.Оправдываясь тем, что "Начальству уже сайт не нужен." А так, в принципе.Претензий больше нет.Правило бумеранга ни кто не отменял :)
Ответный отзыв
ответственный исполнитель. с фантазией рекомендую
$1
10 баллов
4 года назад
Самый лучший заказчик, что у меня был. Рекомендую!
Ответный отзыв
Однозначно рекомендуй! Ответственный подход к делу. А за качество выполненной работы исполнителю не грех и надбавку сделать при оплате.