amero911

Денис amero911

 
31 годУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирование сайта

    $40

    Доброго времени суток. Необходимо написание сайта. Изучая сайты конкурентов нашли идеально подходящий под наши нужды ссылка образец eservice.od.ua бюджет оговорим при личном общении

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание статьи по ремонту ноутбуков

    Всем привет! Требуется помощь в написании статьи на тему ремонта ноутбуков для сайта сервисного центра  Скрипт прилагается. Пример образец статьи тоже. ждем ваших предложений Требование: уникальность 97%  тошнота не больше 3.5 %  Статья раздела, например ремонт ноутбуков, [url=http://itprofi.in.ua/remont-notebook-odessa.html]http://itprofi.in.ua/remont-notebook-odessa.html[/url] Тайтл: Дискриптор: URL: РЕМОНТ ___________ В _______ ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка шаблона вордпрес

    нужно поправить шаблон сайта на движке вордпрес. А именно: Сейчас на сайте есть навигационное меню Нужно сделать его в две строки и сделать выпадающим. При наведении курсора на категорию должно открываться под категории

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
vladislav02
Владислав 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва(-1)
$150
6 баллов
4 года назад
Копирование сайта
Клиент не оплатил работу. До последнего обещал скинуть оплату - но не срослось. После многочисленных просьб оплатить - ответ был. "Сайт уже не нужен - можете его удалить." Если будете сотрудничать - берите полную предоплату , перед началом работы. Так же , хотел бы обратить ваше внимание на то, что Денис, не является прямым клиентом. То есть.У меня есть подозрения, что на самом деле работу приняли и он за неё получил деньги.Только вот платить мне за работу уже не захотел.Оправдываясь тем, что "Начальству уже сайт не нужен." А так, в принципе.Претензий больше нет.Правило бумеранга ни кто не отменял :)
ответственный исполнитель. с фантазией рекомендую
Ответный отзыв
bobinete
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Правка шаблона вордпрес
Самый лучший заказчик, что у меня был. Рекомендую!
Однозначно рекомендуй! Ответственный подход к делу. А за качество выполненной работы исполнителю не грех и надбавку сделать при оплате.
Ответный отзыв