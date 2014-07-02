Добрый день! Давно хотел сделать себе умный дом, и вот созрел. Сам занимаюсь системами типа умный дом, но вот незадача: купил себе контроллер фирмы AMX NI3000 (подвернулся дешевый вариант), а программировать AMX не умею =) Ищу программиста ...
Я являюсь руководителемпроектно-технического отдела, в моем подчинении находятся 2 инженера
проектировщика, так же меня окружает большое количество специалистов по многим
направлениям инженерии, у всех много опыта, стажа и проектов за плечами.
В основном я стараюсь брать проекты поIT и всему, что касается кабелей и компьютерных технологий, с удовольствием
возьмусь за реализацию документации и генерацию идей по направлениям:
-Электроснабжение, освещение (являемсяофициальным дилером заводов по производству светодиодных источников света,
внутренней и наружной установки)
-Аудио и видео визуализация (сейчасочень популярно развивающееся направление Digital signage и медиафасадов; по
медиафасадам есть собственная линейка ОЕМ оборудования)
-Аудио и видео оборудование, домашнийкинотеатр
-Переговорные комнаты
-Видеоконференцсвязь
-Системы безопасности (СКУД,видеонаблюдение, домофония)
-магистральные линии связи (линейныесооружения) ВОЛС, медь, РРЛ
-Климатические системы (сплит,кондиционирование)
-СКС
-Системы мониторинга
Более глобальные сети (местные,внутризоновые, сети между городами (при наличии геоподосновы) ):
-сети ШПД
-телефонизация (ТФоП и SIP)
-Телевидение (CКТВ, ip и спутниковоетелевидение)
-сети FTTx и GPON
- Проектирование, программирование,пуско-наладка, сервисное обслуживание и диагностиа автоматизированных систем
управления на базе оборудования Crestron, Clipsal (C-Bus), Smart-Bus, EIB,
Control4, DOMINTELL, Lutron. СертификатыCrestron, C-Bus, S-bus, DOMINTELL.
Другими словами: проектирование отлокальной и любой кабельной сети различной степени сложности, от кабеля между
двумя устройствами до организации сети целого предприятия, города, области.
PS - если объекты в Московской областиили находятся в доступности 2-3 часа поездки на автомобиле, смогу предложить авторский
надзор, шефмонтаж, монтаж, пусконаладку, электролабораторию.
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $582
Читайте прикрепленный к проекту файл ТЗ. Необходимо автоматизировать магазин розничной торговли (весовой чай и кофе + упаковка + посуда + подарочные наборы). В результате автоматизации надо получить: 1)Отчеты по продажам в разрезе продавец ...1С-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад