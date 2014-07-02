Инженер IT

Я являюсь руководителемпроектно-технического отдела, в моем подчинении находятся 2 инженера

проектировщика, так же меня окружает большое количество специалистов по многим

направлениям инженерии, у всех много опыта, стажа и проектов за плечами.

В основном я стараюсь брать проекты поIT и всему, что касается кабелей и компьютерных технологий, с удовольствием

возьмусь за реализацию документации и генерацию идей по направлениям:

-Электроснабжение, освещение (являемсяофициальным дилером заводов по производству светодиодных источников света,

внутренней и наружной установки)

-Аудио и видео визуализация (сейчасочень популярно развивающееся направление Digital signage и медиафасадов; по

медиафасадам есть собственная линейка ОЕМ оборудования)

-Аудио и видео оборудование, домашнийкинотеатр

-Переговорные комнаты

-Видеоконференцсвязь

-Системы безопасности (СКУД,видеонаблюдение, домофония)

-магистральные линии связи (линейныесооружения) ВОЛС, медь, РРЛ

-Климатические системы (сплит,кондиционирование)

-СКС

-Системы мониторинга

Более глобальные сети (местные,внутризоновые, сети между городами (при наличии геоподосновы) ):

-сети ШПД

-телефонизация (ТФоП и SIP)

-Телевидение (CКТВ, ip и спутниковоетелевидение)

-сети FTTx и GPON

- Проектирование, программирование,пуско-наладка, сервисное обслуживание и диагностиа автоматизированных систем

управления на базе оборудования Crestron, Clipsal (C-Bus), Smart-Bus, EIB,

Control4, DOMINTELL, Lutron. СертификатыCrestron, C-Bus, S-bus, DOMINTELL.

Другими словами: проектирование отлокальной и любой кабельной сети различной степени сложности, от кабеля между

двумя устройствами до организации сети целого предприятия, города, области.

PS - если объекты в Московской областиили находятся в доступности 2-3 часа поездки на автомобиле, смогу предложить авторский

надзор, шефмонтаж, монтаж, пусконаладку, электролабораторию.