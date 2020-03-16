anaox

Оксана anaox

 
49 летРоссия/Челябинск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн многостраничных изданий, этикеток, упаковка, логотипы, все виды полиграфии.

Быстро и качественно выполню работу любой  сложности по созданию дизайна полиграфической продукции. 

Сверстаю книгу, каталог, журнал, брошюру, буклет. Разработаю упаковку и этикетку для товара.

Ссылка на портфолио www.behance.net/magazinedesign

Верстка полиграфии
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$7/час
от $50от 2 дней
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Обработка фотографий
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$7/час
от $20от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $100от 7 дней
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