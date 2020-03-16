Дизайн многостраничных изданий, этикеток, упаковка, логотипы, все виды полиграфии.
Быстро и качественно выполню работу любой сложности по созданию дизайна полиграфической продукции.
Сверстаю книгу, каталог, журнал, брошюру, буклет. Разработаю упаковку и этикетку для товара.
Ссылка на портфолио www.behance.net/magazinedesign
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Портфолио
- Этикетки для кондитерских изделий.81 просмотр
- Брендбуки для журналов "План Б", "Моя новая жизнь"95 просмотров
Верстка полиграфии
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$7/час
от $50от 2 дней
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Обработка фотографий
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$7/час
от $20от 1 дня
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Фирменный стиль
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$7/час
от $100от 7 дней
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