anarki_

Андрей Бобрышев anarki_

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Занимаюсь WEB программированием с 2004 года (LAMP).

Имею глубокие знания PHP, MySQL, XSL, JavaScript.

Хорошо знаком с фреймворками Zend Framework, JQuery

Имею большой опыт работы с HostCMS.

Хорошо знаком с Magento, Bitrix, Cscart

PHPJavascriptMySQLMagentojQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
ybyby
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
32 отзыва(-1)
$350
10 баллов
13 лет назад
Сайт на HostCMS
Работа выполнена отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
$100
10 баллов
13 лет назад
Задача для специалиста по HostCMS
Отличный исполнитель. Со мной работал по одному сайту на HostCMS - мастерски справился с заданием, предложил более удобный путь реализации поставленной задачи, ответил на все мои вопросы. Советую Андрея как надежного и профессионального исполнителя.
Четкое т.з. и своевременная оплата, две главные черты хорошего заказчика, судя по отзывам других и личному опыту - этот парень ими обладает!
Ответный отзыв