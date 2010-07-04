Занимаюсь WEB программированием с 2004 года (LAMP).
Имею глубокие знания PHP, MySQL, XSL, JavaScript.
Хорошо знаком с фреймворками Zend Framework, JQuery
Имею большой опыт работы с HostCMS.
Хорошо знаком с Magento, Bitrix, Cscart
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Со мной работал по одному сайту на HostCMS - мастерски справился с заданием, предложил более удобный путь реализации поставленной задачи, ответил на все мои вопросы. Советую Андрея как надежного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
Четкое т.з. и своевременная оплата, две главные черты хорошего заказчика, судя по отзывам других и личному опыту - этот парень ими обладает!