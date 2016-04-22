anastasia8588

К сожалению, наш видеомонтажник / видеомонтажер / видеомонтажист))) приболел и бросил нас с недоработками и без исходников. Нужен человек для внесения корректировок в ролики, а также для последующего изготовления новых согласно ТЗ. предложения и портфолио на почту. ...