anastasia8588

К сожалению, наш видеомонтажник / видеомонтажер / видеомонтажист))) приболел и бросил нас с недоработками и без исходников. Нужен человек для внесения корректировок в ролики, а также для последующего изготовления новых согласно ТЗ. предложения и портфолио на почту. ...
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- Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать по образцу или найти вектор и доработать его. Образец на почту отправлю. Срочно.3D-графика13 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть фотографии интерьеров комнаты, образцы есть. Нужно концептуально сделать по образцу, но более креативно, аккуратно, свежо. Исполнительность важна, как и креативные идеи! Заказов много, бюджет - "эконом", но при успешных первых работах готовы сотрудничать постоянно. Образец фото для ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо озвучить ролик на английском языке, желательно носитель, или очень хорошее произношение. Мужчина, зрелый, голос - баритон. Длительность всего ролика - примерно 3,5-4 минуты. Тематика - строительные материалы. Запись два раза - первая тестовая, вторая - ...Озвучивание5 заявокЗакрыт8 лет назад