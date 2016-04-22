anastasia8588

Анастасия Дани anastasia8588

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Видеомонтаж роликов для youtube и сайта

    К сожалению, наш видеомонтажник / видеомонтажер / видеомонтажист))) приболел и бросил нас с недоработками и без исходников.  Нужен человек для внесения корректировок в ролики, а также для последующего изготовления новых согласно ТЗ. предложения и портфолио на почту. ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать иллюстрации по образцу, графический дизайн

    Есть фотографии интерьеров комнаты, образцы есть. Нужно концептуально сделать по образцу, но более креативно, аккуратно, свежо.  Исполнительность важна, как и креативные идеи! Заказов много, бюджет - "эконом", но при успешных первых работах готовы сотрудничать постоянно.  Образец фото для ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучка ролика

    $15

    Необходимо озвучить ролик на английском языке, желательно носитель, или очень хорошее произношение. Мужчина, зрелый, голос - баритон. Длительность всего ролика - примерно 3,5-4 минуты. Тематика - строительные материалы.  Запись два раза - первая тестовая, вторая - ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад