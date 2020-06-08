anatolik11

Графический дизайнер. В совершенстве владею adobe photoshop, adobe after effects, adobe premiere pro.

Занимаюсь полноценным брендингом, логотипами.

Знаю, как правильно и эффективно воплотить дизайнерскую идею, и грамотно донести проект до окружающего мира.

Люблю свое дело.

Приоритетные направления моей деятельности:

-дизайн инстаграмм/вк

-дизайн полиграфической продукции любой сложности,

-нейминг и айдентика (логотипы и фирменный стиль),

-упаковка,

-наружная реклама.

Профессиональный подход, опыт, знание всех технических моментов.

Моя цель - создать работающий дизайн, который поможет стать компаниям более заметными среди конкурентов, будет успешно продавать товар или услугу и повысит узнаваемость бренда.