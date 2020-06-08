anatolik11

Графический дизайнер. В совершенстве владею adobe photoshop, adobe after effects, adobe premiere pro.
Занимаюсь полноценным брендингом, логотипами.
Знаю, как правильно и эффективно воплотить дизайнерскую идею, и грамотно донести проект до окружающего мира.
Люблю свое дело.
Приоритетные направления моей деятельности:
-дизайн инстаграмм/вк
-дизайн полиграфической продукции любой сложности,
-нейминг и айдентика (логотипы и фирменный стиль),
-упаковка,
-наружная реклама.
Профессиональный подход, опыт, знание всех технических моментов.
Моя цель - создать работающий дизайн, который поможет стать компаниям более заметными среди конкурентов, будет успешно продавать товар или услугу и повысит узнаваемость бренда.
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