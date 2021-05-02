работать тот или иной блок, так что не придется мне разъяснять мелочи.

Если у png не вырезан фон, я тоже делаю это сразу, не беспокоя

дизайнеров. Тестирую свою работу сам. Если нет мобильной версии, так же

на основании своего опыта делаю и её.