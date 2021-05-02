🚀Качественная backend разработка!
🚀 Начало работы со мной:
Всё начинается с личной переписки (если удобнее созвониться - welcome) и уточнения деталей, либо
уже готовым от вас ТЗ. В ходе нашего диалога мы разбираем функционал,
ваши пожелания и прочие нюансы, которые влияют на сроки и стоимость
работы. В конечно итоге мы имеем ясное представление о предстоящей
работе, а так же четкое ТЗ, сроки и стоимость.
🔥 Почему я?
- Доступность: Я всегда на связи.
- Экономия Вашего времени, а так же денег: Не беспокою по мелочам! Исходя из своего опыта, я понимаю, как должен
работать тот или иной блок, так что не придется мне разъяснять мелочи.
Если у png не вырезан фон, я тоже делаю это сразу, не беспокоя
дизайнеров. Тестирую свою работу сам. Если нет мобильной версии, так же
на основании своего опыта делаю и её.
- Ответственность: Мне важно работать в срок и получать положительные отзывы, так как это
мотивирует меня как разработчика, а потенциальным клиентам даёт
возможность доверять мне.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
WooCommerce
Никита проявил себя, как грамотного специалиста! Всегда выходил на связь и вовремя отчитывался о проделанной работе! Лично я остался в восторге от сотрудничества и планирую продолжать работу с данным специалистом - настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за работу!