andenko

Никита andenko

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
🚀Качественная backend разработка!

🚀 Начало работы со мной:

Всё начинается с личной переписки (если удобнее созвониться - welcome) и уточнения деталей, либо

уже готовым от вас ТЗ. В ходе нашего диалога мы разбираем функционал,

ваши пожелания и прочие нюансы, которые влияют на сроки и стоимость

работы. В конечно итоге мы имеем ясное представление о предстоящей

работе, а так же четкое ТЗ, сроки и стоимость.

🔥 Почему я?

  • Доступность: Я всегда на связи.
  • Экономия Вашего времени, а так же денег: Не беспокою по мелочам! Исходя из своего опыта, я понимаю, как должен

    работать тот или иной блок, так что не придется мне разъяснять мелочи.

    Если у png не вырезан фон, я тоже делаю это сразу, не беспокоя

    дизайнеров. Тестирую свою работу сам. Если нет мобильной версии, так же

    на основании своего опыта делаю и её.

  • Ответственность: Мне важно работать в срок и получать положительные отзывы, так как это

    • мотивирует меня как разработчика, а потенциальным клиентам даёт

    возможность доверять мне.

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Отзывы заказчиков

devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Срочно! Доделать проект на WooCommerce
WooCommerce
Никита проявил себя, как грамотного специалиста! Всегда выходил на связь и вовремя отчитывался о проделанной работе! Лично я остался в восторге от сотрудничества и планирую продолжать работу с данным специалистом - настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за работу!
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