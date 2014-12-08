Ищу backend – программиста, который разрабатывал или участвовал в разработке poker-rooms или чего-либо подобного.
Разработка игр1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Ищу backend – программиста, который разрабатывал или участвовал в разработке poker-rooms или чего-либо подобного.
Ищу Verilog программиста для написания TCP/IP стека. Предлагаю вариант удаленного сотрудничества. Оплата в рублях по договоренности любым удобным способом. Подробности сообщу после первичного фильтра. В отклике указывайте Ваш скайп.
Ищу специалиста со знанием и умением использовать алгоритмы шифрования речи, голоса и звука. Если Вам интересна задача, откликайтесь – детали сообщу лично. Жду откликов со сроками и ценой вопроса.