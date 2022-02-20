Создание сайтов и продвижение их в директ и гугл.

Что ВЫ получите при заказе настройки кампании в Директе у меня!

1. Составление семантического ядра

2. Настройка контекстной рекламы в Яндексе( прошёл обучение в БМ курс" Реальный директ")

3. Установка целей в метрике

4. Подключение UTM-меток

5. Настройка кампаний в Директе на поиске

5. Настройка кампаний в Директе в РСЯ

6. Повышение CTR и снижение цены за клик.

7. Оплата любым способом по факту, после выгрузки на аккаунт

8. Работу осуществляю быстро 1-3 дня(в зависимости от кампании)

Более подробнее по [email protected] вайбер или ватсап:8-915-801-64-06 скайп:andreibryansk

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