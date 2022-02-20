Андрей Тимошков andreibryanskandreibryansk
44 годаРоссия/Брянск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов и продвижение их в директ и гугл.
Что ВЫ получите при заказе настройки кампании в Директе у меня!
1. Составление семантического ядра
2. Настройка контекстной рекламы в Яндексе( прошёл обучение в БМ курс" Реальный директ")
3. Установка целей в метрике
4. Подключение UTM-меток
5. Настройка кампаний в Директе на поиске
5. Настройка кампаний в Директе в РСЯ
6. Повышение CTR и снижение цены за клик.
7. Оплата любым способом по факту, после выгрузки на аккаунт
8. Работу осуществляю быстро 1-3 дня(в зависимости от кампании)
Более подробнее по [email protected] вайбер или ватсап:8-915-801-64-06 скайп:andreibryansk
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Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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