andrew1988

Нужно доработать плагин WordPress Social Networks Auto Poster При публикации/репосте поста должно добавляться еще одно произвольное поле PostUrl Сейчас есть добавление произовльного поля snapLJ, при этом выводится значение [code]﻿a:1:{i:0;a:9:{s:2:"do";s:1:"1";s:10:"msgTFormat";s:7:"%TITLE%";s:9:"msgFormat";s:10:"%FULLTEXT%";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:47:"http://*.com/*.html";s:7:"postURL";s:47:"http://*.livejournal.com/*.html";s:5:"pDate";s:19:"2017-08-23 16:48:32";}} [/code] Соответственно после доработки должно появиться дополнительное произвольное поле PostUrl, ...