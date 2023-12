On-line уроки английского для русскоговорящих и русского для англоговорящих студентов, переводы с английского на русский и наоборот

Уважаемые интеллектуалы, стремящиеся к знаниям! К вашим услугам профессиональный преподаватель / репетитор английского (ESL) и русского (RSL, как иностранного для англоговорящих студентов). Помогу овладеть английским взрослым или готовым ими стать, деловым людям, домохозяйкам, карьеристам и всем, кто хочет свободно и достойно чувствовать себя в любой стране мира и принимать зарубежных гостей у себя, а также делать успешную карьеру, учиться или просто жить с удовольствием, чувствуя себя дома, где бы вы ни оказались.

Подготовлю к экзаменам IELTS и TOEFL. Помогу справиться со школьной и ВУЗовской программой, в подготовке к ОГА и ЕГЭ, подготовке дипломов и проектов на английском языке.

Dear English-speaking RSL-learners! If you wanna speak Russian freely, I propose you my special on-line program for you to start, master and practice your Russian language skills. Any sort of Russian: General, Speaking, Writing, Grammar for any aims: business, travel, job, studying, communication, real life in Russian-speaking countries.

Также, если кто-нибудь желает сделать качественный перевод с английского на русский и наоборот, не стесняйтесь обращаться ко мне.

If smb. wants to have a qualitative translation from English to Russian and vice versa, please be free to contact me, too.